【施政報告】林鄭：發展中外文化藝術交流中心及知識產權貿易中心

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示《十

四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，特區政府會循五大方向落實香港

的新文化定位，包括（一）建立世界級的文化設施和多元文化空間；（二）加強與海外藝術文化

機構的關係；（三）加強與內地的文化交流合作；（四）善用科技；及（五）培育人才。

政府又指，立法會和社會普遍支持成立專責的文化局，會在早前提及的政府重組中認真考慮

。此外，海外經濟貿易辦事處和內地辦事處將在推廣香港文化事業上擔當重要任務。



＊發展區域知識產權貿易中心＊



《十四五規劃綱要》首次提出支持香港建設區域知識產權貿易中心。林鄭指特區政府會從多

方面推動香港知識產權貿易發展，包括提升知識產權署的實質審查能力，以進一步推廣和發展「

原授專利」制度，以及與內地當局研究把《專利合作條約》的適用範圍擴展至包括「原授專利」

制度，和把其他主要知識產權國際條約適用於香港。

林鄭表示，特區政府計劃重啟修訂《版權條例》工作，就更新版權制度以配合數碼環境展開

公眾諮詢，目標是在下一屆立法會提交修訂《版權條例》的條例草案。（ｈｙ）

