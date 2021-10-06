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06/10/2021 12:19

【施政報告】林鄭：未來十年透過賣地或鐵路物業招標提供約十萬伙

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，私
營房屋方面，包括鐵路物業發展，政府爭取未來十年準備好約１７０公頃土地，透過賣地或鐵路
物業招標為市場提供可興建約１０萬個單位的用地。數字並未計及市建局項目和其他私人土地發
展項目。加上政府決心進一步精簡土地發展的程序，有信心私營房屋土地供應可維持穩定。
（ｂｎ）

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