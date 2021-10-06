【施政報告】林鄭：重建大坑西邨，可提供逾３３００個單位

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示就討

論多年的大坑西邨重建計劃，行政會議近日已批准了由平民屋宇有限公司與市建局合作落實項目

，先決條件是平民公司必須妥善安置原有租戶。按平民公司與市建局的構思，重建後的大坑西邨

項目可提供超過３３００個單位，較現時增加一倍多，當中包括１３００個供重置現有租戶的單

位以及２０００個由市建局發展的「港人首次置業」單位。（ｈｙ）

