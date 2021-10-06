【施政報告】林鄭：推進交椅洲人工島填海工程和新界北發展區研究

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，為

確保十年後有持續土地供應，正積極推進交椅洲人工島填海工程和新界北多個發展區的相關研究

。在近岸填海方面，發展局會審視涉及約２２０公頃的龍鼓灘填海和約２２０公頃的屯門西地區

規劃，目標是在明年上半年爭取立法會撥款啟動這項開拓土地的規劃及工程研究，檢視不同的發

展選項，以敲定未來路向。政府亦會重啟馬料水填海計劃，主要提供創科用地。此外，透過多項

搬遷政府設施往岩洞的項目，預計由２０２７年起將陸續騰出超過４０公頃土地作房屋和其他有

利民生用途。

她續指，會視乎項目的研究結果及假設住用地積比率為４至６﹒５，持續推進的大型項目及

策劃中的項目可望於中、長期提供約４０萬５０萬個公、私營房屋單位。加上在《北部都會區發

展策略》可供興建１６﹒５萬至１８﹒６萬個房屋單位的新開拓土地，２０３１至３２年後的下

一個十至十五年的供應可高達５６﹒５萬至６８﹒６萬個。

她又指，發展局局長稍後將發表《香港２０３０＋》的最終報告。更新了的研究適當反映了

國家多項戰略性規劃為香港帶來的機遇、未來經濟及社會發展的需要，以及市民對居住環境的期

望。最終的估算顯示，香港由２０１９至２０４８年的土地短缺約為３０００公頃。（ｓｌ）

