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06/10/2021 12:32

【施政報告】林鄭：香港將力爭在２０５０年前達致碳中和

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，香
港將力爭在２０５０年前達致碳中和。環境局局長即將公布的《香港氣候行動藍圖２０５０》會
定下更進取的減碳排放策略和措施，以邁向碳中和，並加強減碳中期目標，力爭在２０３５年前
把香港的碳排放量從２００５年的水平減半。為了監督行動有效執行，環境局將成立新的氣候變
化與碳中和辦公室，加強統籌和推動深度減碳工作，並會成立專責的諮詢委員會提供意見，以及
推動主要持份者包括青年人積極參與。
　　她指出，減碳工作必須針對這三方面，並以「淨零發電」、運輸界別零碳排放和廢物處理達
致碳中和為最終目標。她續指，要做到２０５０年前「淨零發電」，首要改變本地電廠的燃料組
合。中期目標是２０３５年或之前停用煤作日常發電。電力公司須繼續逐步淘汰燃煤發電機組，
並以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。政府會盡力克服香港地理環境限制，大力推動可再生
能源發展，透過促進本地項目、區域合作和共同投資等，爭取提升可再生能源在發電燃料中所佔
比例。

＊目標２０５０年前，住宅樓宇用電量較２０１５年減少兩至三成＊

　　她提到，另一「淨零發電」策略是減少能源需求。政府目標是在２０５０年或之前，商業樓
宇用電量較２０１５年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成。港府希望在２０３５
年或之前能達到以上目標的一半。
　　至於廢棄物相關的碳排放，港府會按政府今年初公布的《香港資源循環藍圖２０３５》加快
步伐推動全民減廢、發展轉廢為能設施，以及支持循環經濟發展。（ｓｌ）

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