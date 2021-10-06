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06/10/2021 12:34

【施政報告】林鄭：擬投放２４００億推行減緩和適應氣候變化措施

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，氣
候變化是挑戰也是機遇。未來十五至二十年，政府將投放約２４００億元，推行各項減緩和適應
氣候變化的措施。私營界別亦需要投入大量資源以實現低碳轉型。綠色經濟轉型是大勢所趨。香
港作為國際金融中心，擁有龐大的金融市場和完善的國際級監管架構，匯聚全球領先的金融和專
業機構、綠色評估認證機構以及國際投資者，有條件和優勢發展成區內的綠色金融樞紐，成為綠
色企業和項目首選的融資平台，在應對氣候變化上扮演重要角色。
　　她指出，立法會於今年８月通過都市固體廢物收費的條例，是香港減廢工作的重要里程碑。
政府會開展落實垃圾收費的籌備工作，包括加強對社區資源回收的支援，增加社區回收網絡的回
收點及提高服務實益，並善用智能技術。政府先後推出廚餘及廢塑膠的中央回收先導計劃，初見
成效。
　　她提及，政府即將擴大此兩項先導計劃以覆蓋更多地區及服務對象。配合上游的回收物收集
工作，亦會進一步推動建設下游的轉廢為能、轉廢為材設施，逐步擺脫對堆填區的依賴。此外，
為產生更大的協同效益，她已要求環境保護署接手食物環境衞生署管理的垃圾收集站和家居垃圾
收集服務，把廢物的收集、回收、運送、處理一條龍結合。（ｂｎ）

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