【施政報告】林鄭：加快建體院新設施大樓，全力辦好下屆全運會

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，為

進一步支持精英體育發展，她早前已公布會加快興建體院的新設施大樓，在立法會的撥款配合下

，可爭取在２０２４年中完成工程；政府亦會與「香港賽馬會慈善信託基金」共同斥資設立３億

元的特別資助計劃，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員在國際賽事中的競爭力。



＊續為退役運動員提供支援＊



她指出，政府會繼續為退役運動員，包括殘疾運動員，提供支援。在２０１８年推出的「退

役運動員轉型計劃」，在本年度就有超過７０名退役運動員參加，並受聘於合資格學校和體育機

構，以協助推廣體育和發掘具潛質運動員。政府將增撥資源擴展計劃，目標是在五年內將參與計

劃的退役運動員人數增加一倍，為運動員退役後提供更多轉型機會。



＊工作小組正撰寫支持體育產業發展報告＊



她續指，政府會研究進一步推展本港體育事業，在精英化、盛事化和普及化以外，向更專業

化和產業化的方向發展。隨著啟德體育園在２０２３年落成，以及大灣區的發展機遇，將可締造

更多體育相關的多元發展，為青年人以至為退役運動員提供就業和發展機會。由民政事務局局長

主持的工作小組，會與商界和體育界共同探討如何進一步支持香港體育產業發展，稍後向她提交

報告。

她表示，感謝中央政府的信任和支持，讓香港能夠與廣東及澳門共同承辦２０２５年第十五

屆全國運動會。政府會全力以赴，與中央有關部委、廣東省及澳門特區政府緊密合作，籌備一屆

「簡約、安全、精彩」的全國運動會。（ｂｎ）

