《午市前瞻》施政報告對港股影響不大，２３８００水平仍獲支持

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收市報２３９９２，跌１１１點或０﹒４６％，主

板成交５６９﹒２６億元。恒生中國企業指數報８４３８，跌７６點或０﹒９％。恒生科技指數

報５９０５，跌４９點或０﹒８３％。



＊黃偉康：現價可吼首鋼資源（００６３９）＊



林鄭月娥正宣讀施政報告，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，施政

報告對港股沒有特別大的影響，市場主要關注土地政策，指施政報告唯一影響是地產股份，但認

為市場已經消化政府即將收緊土地及增加樓宇落成量的政策，早前地產商面對恒大急跌，長實集

團（０１１１３）已持續進行股票回購，可以提振市埸對地產的信心，因此認為影響對地產板塊

相對較少，預期跌幅不會太大，施政報告未會對恒指走勢造成大影響，恒指在２３８００水位有

支持，但北水要到周五才回歸，市場承接力仍不足，料今日成交量不足１０００億，港股會維持

弱勢，本周會受制於十天平均線以下，向上阻力則在２４２００水平。

黃偉康對於內地消費股份類別近日上升感到奇怪，例如李寧（０２３３１）昨日曾反彈５％

，炒得過高，認為內地消費行業是先行獲利，但預期十一黃金周過後，不能明顯推動內地消費，

消費仍不活躍，另外，資源股仍值得留意，油價高企，煤炭需求強磅，例如油股，煤炭股仍值得

留意，國家會維持抑壓相關原材料價格，維持電廠以低成本合作，要求以出倉價買賣，以避免市

場產電價格急升，可吼首鋼資源（００６３９），現價２﹒３５元屬低水平可以買入，認為股價

被低估，指派息率達雙位數，相信會上試歷史高位２﹒６元水平。（ｐｓ）

