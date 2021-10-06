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即市新聞

06/10/2021 18:20

【施政迴響】高力：政府展示增供應決心，看好新界北樓價

　　《經濟通通訊社６日專訊》高力香港及大灣區研究部主管鄧淑賢表示，隨著《北部都會區發
展策略》新政策出台，相信將帶動整個新界北部變天，並在很大程度上有利於新界北的房價長遠
前景。隨著「北部都會區」的配套與基建逐步成熟，長遠來看新界北與港島去以及九龍的房價差
距會進一步縮小。近期古洞一帶賣地結果亦顯示該區地價不斷攀升。

＊洪水橋可望成為戰略性新商業據點＊

　　是次《施政報告》提出多項針對北部都會區的基建及跨境措施，若前海洪水橋跨境鐵路能夠
落實興建，將提供一個在廣深港高鐵線以外另一個最為便捷穿梭深港商業區的交通樞紐，與前海
擴區計劃相互配合，預期落成後可以帶動更多跨境商業以及人才流通，並將塑造洪水橋成為一個
具戰略性的新商業據點。

＊古洞物業可看高一線＊

　　高力香港估價及諮詢服務主管鄭亥延預計，成交量在本財政年度的餘下時間會輕微上升，皆
因預料於未來出現的大量供應或會為市場降溫，有些業主會把相關情況考慮在內並計劃出售物業
。長遠而言，活化新界北將為香港的住宅和商業市場帶來良機，尤其是古洞一帶的住宅，因為當
發展成熟時，古洞物業能吸引香港和內地的買家。
　　高力亞洲估價及諮詢服務常務董事劉振江表示，不論是加快土地供應，或是解決困擾本港多
年的房屋問題，都可以看到政府所展示的決心，令人鼓舞的是，政府已提出多項措施，讓私營機
構在土地供應方面發揮更積極的作用。（ｃｌ）

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