【施政迴響】醫管局歡迎施政報告，認同政府推動基層醫療的策略

《經濟通通訊社６日專訊》醫院管理局主席范鴻齡歡迎行政長官林鄭月娥今日發表《行政長

官２０２１年施政報告》內有關醫療服務的措施，認為有助提升公營醫療服務的質素及加強對病

人的支援。



＊致力挽留和吸引人才＊



范鴻齡欣悉政府支持醫管局繼續加強人手及硬件配套、推動公立醫院擴建及重建計劃、增設

更多病床和加強服務。醫管局會善用資源，繼續推行不同措施，包括推出退休後延任安排和增加

醫護人員晉升機會、加強培訓及專業發展階梯等，以挽留人手及吸引人才加入公立醫院服務。

醫管局認同政府推動基層醫療的策略，會全力支持及配合食衞局制訂基層醫療健康服務的可

持續發展藍圖，並會繼續加強推動醫社合作，以紓緩公營醫療服務壓力。



＊鼓勵應用大數據＊



范鴻齡表示，為配合政府鼓勵應用大數據的策略，醫管局會協助更多科研機構應用醫療數據

，以提升香港醫療服務的水平及保持競爭力；醫管局亦會繼續透過發展智慧醫院，提升公營醫療

的服務量和促進可持續發展。

醫管局歡迎政府加強醫療臨床試驗的發展，會全力配合。醫管局已於今年４月成立中央研究

倫理委員會，優化跨聯網臨床研究的倫理審核流程；醫管局亦會繼續擴展遺傳及基因組服務，加

強支援患有不常見疾病及遺傳病的病人。



＊加強對慢性疾病和癌症病人支援＊



在政府的支持下，醫管局會繼續加強普通科門診及專科門診服務；亦會加強對長者、慢性疾

病和癌症病人的支援，包括增加癌症的診斷和治療服務量、增聘個案經理等；以及加強精神科住

院、兒童及青少年和社區精神科服務等。另外，公立醫院亦會應用現代化科技支援，提升外科和

骨科手術的治療。（ｂｎ）

