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06/10/2021 19:05

【施政迴響】港燈：全力配合政府提出「淨零發電」策略和目標

　　《經濟通通訊社６日專訊》港燈（０２６２８）表示，歡迎行政長官在今日發表的《施政報
告》提出，為令香港在２０５０年前達致碳中和而採取「淨零發電」的策略和目標，包括在
２０３５年或之前停用煤作日常發電，以及大幅提升可再生能源在本港發電燃料組合中所佔的比
例。
　　港燈發言人表示，公司會全力配合政府的政策目標，待環境局稍後公布《香港氣候行動藍圖
２０５０》後，會與局方商討如何落實減碳策略和相關措施，並與持份者緊密溝通，推動香港的
可持續發展。
　　發言人指，港燈目前正逐步把現有的燃煤發電機組退役，並以天然氣發電及非化石能源逐步
取代。去年港燈使用天然氣發電的比例已經增加至佔總發電量約一半，若以２００５年作為基準
年比較，碳排放量已減少約２５％。隨著新的燃氣機組陸續落成，預計到２０３０年代中，所有
燃煤機組便會全面退役。
　　另外，港燈亦一直致力推動可再生能源的發展，包括為客戶推出上網電價計劃，以及積極計
劃在本港興建大型海上風力發電場，對所有可減少發電界別碳排放的方案均持開放態度，並密切
留意新能源、例如氫能等的發展。（ｂｉ）

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