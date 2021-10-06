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06/10/2021 19:11

【施政迴響】港鐵：政府擬建五鐵路項目，留意規劃進展將全力配合

　　《經濟通通訊社６日專訊》港鐵（０００６６）表示，歡迎施政報告中提出多項本地及跨境
鐵路網絡發展計劃，以及未來長遠土地發展策略，包括按照《北部都會區發展策略》提出的五個
鐵路項目，透過鐵路作為「基建先行」的發展理念的骨幹，帶動區域發展；以及興建東鐵綫科學
園╱白石角站。
　
＊政府擬建五個鐵路項目，留意規劃進展將全力配合＊
　
　　施政報告內提到，興建的五個鐵路項目包括（一）連接洪水橋╱廈村至深圳前海的港深西部
鐵路、（二）北環綫經落馬洲河套地區向北伸延接入深圳新皇崗口岸、（三）伸延東鐵綫至深圳
羅湖、（四）北環綫經古洞向東延伸接駁羅湖、文錦渡、香園圍再南下至粉嶺，以及（五）探討
興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，將會大大提升北部都會區的交通連接，有助推進其發
展定位，會密切留意有關項目規劃的進展，並全力配合。
　
＊將盡早開展興建東鐵綫科學園╱白石角車站工作＊
　
　　港鐵又指，感謝政府邀請，研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興
建東鐵綫科學園╱白石角車站，和推展毗鄰車站土地的發展，提供更多住宅單位及各類設施，將
會盡早開展有關工作，以配合該區的發展進程。
　　港鐵公司主席歐陽伯權表示，施政報告提出的本地及跨境鐵路以及相關土地發展計劃，便利
人流往來，對推動本港城市發展相當重要，更有利香港把握大灣區發展帶來的龐大經濟發展機遇
。港鐵公司歡迎有關計劃，並會全力配合當局的研究工作，期待能善用港鐵在鐵路業務的專業，
為香港的未來發展作出貢獻。（ｂｉ）

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