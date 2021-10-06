【施政迴響】中總歡迎施政報告勾劃香港未來，聚焦融入國家發展

《經濟通通訊社６日專訊》香港中華總商會歡迎新一份《施政報告》制定具有前瞻性的中長

期發展藍圖，促進經濟和民生發展。該會會長袁武讚揚報告內容全面、積極和進取，突破傳統思

維，展現特區政府推動本港長遠發展和規劃的決心。



＊北部都會區具前瞻性＊



他表示，施政報告提出《北部都會區發展策略》，並透過深化「雙城三圈」的空間格局，有

助進一步促進港深兩地強強聯手，抓緊粵港澳大灣區建設的龐大新機遇。當局亦致力解決土地房

屋短缺等社會深層次問題，為市民安居樂業、構建和諧穩定的社會環境提供重要基礎。

他指出，中總早前向特區政府提交施政報告意見，建議逐步形成南金融（中環）、北創科（

新界北）發展格局，全方位配合大灣區發展。中總欣見當局提出北部都會區發展建設，該會期望

特區政府盡快公布都會區的具體細節，積極聽取社會各持份者意見，共同為香港長遠發展籌劃新

方略。

該會期望北部都會區能聚焦推進與深圳在創科領域合作發展，例如將包括河套區創新及科技

園在內的新界北地區發展成創新科技走廊，打造「新界北小矽谷」，直接引入國際級大型企業，

與香港高等學府建立合作關係，吸引全球創科資源和海內外頂尖科技人才集聚。當局亦應與內地

政府商討，放寬兩地人員出入河套地區的限制，便利科技人才自由流動。



＊提升八大中心功能優勢＊



中總亦支持施政報告著力提升香港金融、航運、貿易等八大中心的競爭力，包括擴大跨境人

民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，深化高增值海運商業服務、跨境陸路建設

等，為香港融入國內大循環和國內國際雙循環的經濟發展格局做好充份準備。該會亦認同當局提

出重組部分決策局，相信能有助精簡架構，令政策範疇分工更清晰。



＊多管齊下增加土地及房屋供應＊



中總認為，施政報告推出一系列新措施增加土地房屋供應，當中包括精簡土地發展程序、優

化建築流程、重建舊屋邨、推進新界新發展區填海工程及相關研究等。當局更提出進一步檢視「

綠化地帶」、釋放新界祖堂地，多管齊下加快土地供應，釋放整個新界北部大量土地，展現出破

解土地房屋難題的決心和承擔。



＊早日與內地通關乃頭等大事＊



中總強調，要有效推動落實施政報告提出的各項政策建議，加快融入國家發展大局，大前提

必然是盡快與內地恢復通關。該會樂見特區政府團隊與內地相關單位積極進行疫情防控工作對接

會議，期望雙方能盡快研究落實具體細節，包括積極推動配合內地健康碼互認互通安排，讓兩地

經貿與社會民生活動往來回復正常運作。（ｂｉ）

