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06/10/2021 19:57

【施政迴響】萬方家族辦公室：歡迎推動香港家族辦公室業務措施

　　《經濟通通訊社６日專訊》萬方家族辦公室集團首席執行官兼聯合創始人關志敏表示，歡迎
有關推動香港家族辦公室業務的措施，這將有助提升香港作為國際資產及財富管理中心的吸引力

　　萬方指，作為聯合家族辦公室，致力服務在香港營運的本地和海外單一家族辦公室，期待政
府進一步公布措施的細節。（ｂｉ）

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