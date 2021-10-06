【恒大困局】多間公司急沽貨止蝕，恒大汽車（００７０８）再插

《經濟通通訊社記者李崇偉６日報道》正值中國恒大（０３３３３）傳出售恒大物業

（０６６６６）有進展並連日停牌待公布交易之際，其債務危機仍持續受市場關注，除有一筆恒

大擔保的美元債於本周一（４日）到期恐有違約風險外，其子公司恒大汽車（００７０８）近期

亦負面消息多多，包括多間公司寧蝕錢也要盡沽恒汽股份，以及傳出大裁員、要員工放無薪假，

以及有旗下子公司正尋找新金主等，令股價持續弱勢，今日（６日）再急跌近一成半。



＊負面消息不絕，股價持續大跌數月＊



近日多間公司寧蝕數以億元甚至令業續錄得虧損也要沽售恒汽股份，有些甚或找買家大折扣

蝕讓，務求盡快止蝕。其中中譽集團（００９８５）公布，昨天（５日）已透過公開市場，以每

股平均價格約３﹒８９元出售恒汽合共３２１８萬股，總代價約１﹒２５億元，料整體虧損約

２﹒５６億元。集團指，對恒汽及其控股公司恒大集團近期負面消息及恒汽股價過去數月大幅下

跌持審慎關注態度，認為出售事項可削減虧損，並鞏固其財務及現金狀況。

意馬國際（００５８５）附屬Ｉｍａｇｉ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ前日（４日）亦在公開

市場出售３００萬股恒大汽車，平均價每股約３﹒８４元，套現約１１５２萬元，交易完成後，

公司並無持有任何恒汽股份。集團表示，對恒汽近期交易價格及成交量波動持謹慎態度，並關切

恒汽近期發展。董事會又認為，恒汽尚未完全披露進一步不當行為、偏失行為或切實不合適之公

司行為，因此認為出售恒汽股權可削減虧損，而預期截至今年底止年度之總收入將減少約

７９１０萬元，可能錄得虧損。

藍河控股（００４９８）昨亦公布，於７月１４日至昨日於公開市場累計出售中國恒大、恒

大汽車和恒大物業股份得款約６７７０萬元，預期截至明年３月３１日止年度將確認約

１０﹒０５３億元的已變現虧損。其中於前日出售共１８２９萬股恒汽股份，總代價約５９１０

萬元，每股平均價約３﹒２３元。集團指於出售事項後無持有該三間公司任何股份，並指最近幾

個月恒大上市公司股價大跌，決定不再投資於其股份。

威華達控股（００６２２）前日則公布，以３﹒３２億元悉售全部恒汽股份，同樣預料因此

於截至今年１２月３１日止年度可能錄得虧損。集團指，於９月２７日至３０日期間出售合共約

１﹒３８億股恒汽股份，每股平均價２﹒４元，完成出售後集團並無持有任何恒汽股份，本年度

收益總額將減少３２０萬元，其他全面收益總額將減少６﹒４３億元，資產淨值將相應減少。



＊中策大幅折讓逾三成出售，料蝕近２０億元＊



中策集團（００２３５）近日公布，在聯交所透過大宗交易出售恒汽合共７０００萬股予獨

立第三者，總代價１﹒５９６億元，料確認虧損約１９﹒５５億元，每股售價為２﹒２８元，較

此前一日收市價大幅折讓逾三成。集團指，鑑於近期市況波動及恒汽股份近期價格大幅波動，以

及考慮到於市場上可能難以輕易出售該股份數量，相信以此大宗交易出售恒汽股份之機會實屬有

利。於結算有關出售事項後，集團資產將減少２１﹒１４億元。



＊傳部分員工放無薪假取消免費餐，子公司正尋求新股東＊



另一方面，公司近日負面消息不絕。據外電引述知情人士報道，恒汽９月２７日起不再向研

發中心的員工提供免費午餐和晚餐，餐飲服務將以收費形式提供，而包括恒汽上海和廣州生產基

地員工在內的部分員工被要求在今個月底以前無薪休假，將原本應當在１０月７日結束的國慶假

期延長。

另據外電報道，恒汽瑞典子公司Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｖｅｈｉｃｌｅ

Ｓｗｅｄｅｎ（ＮＥＶＳ）在裁員約３００人後正尋求金主。據指ＮＥＶＳ於８月份裁減前

Ｓａａｂ工廠的６７０名員工中的將近一半。公司指恒大形勢觸發了這個決定，勢在必行，因恒

大無法再為公司提供融資，正尋求新的股東。另恒汽近期拖欠部分員工薪資以及供應商款項。４

月份它的估值還超過福特汽車，而之後的急跌令其市值蒸發近８３０億美元（約６４７４億港元

）。

恒大汽車被不斷沽售股份兼經營明顯已出問題，加上中國恒大及恒大物業還在停牌中，要沽

也沽不得，只有恒汽成為「仍可」沽售目標，今日半日急跌１４﹒２１％報３﹒２６元，成交３

﹒９６億元，連跌兩日，累計跌幅１６﹒４１％。恒騰網絡（００１３６）半日亦跌

６﹒１７％報２﹒１３元，剛公布沽貨的中譽則跌１﹒９％報１﹒５５元。

