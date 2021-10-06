【施政報告】消息：研港股通南向通人幣計價，提高人幣交易吸引力

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥今日公布任內最後一份《施政報告》，當中提

出容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價。政府消息人士透露，在市場上提出相關意見時

，政府相關部門已對此進行初步檢視。現時「南向通」的平台架構建全，北水直接使用人民幣交

易理應較為方便，也不用承擔匯率風險，但現時北水習慣以港元交易，關鍵在於如何吸引更多投

資者和上市企業以人民幣計價作股票交易，有關部門未來也會在雙幣結匯、提升人民幣證券交易

吸引力等方面進行深入研究。



＊港、粵擬建立區域性碳交易市場＊



此外，《施政報告》建議支持港交所（００３８８）與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金

融產品展開合作。消息人士認為，國際間綠色融資需求巨大，內地也正在積極發展綠色金融，香

港已與內地方面有相關的討論，包括考慮兩地交易所建立區域性碳交易市場。

消息人士強調，香港現時與國際金融規則高度接軌，上市機制成熟，香港有其優勢幫助更多

企業發行綠色債券，相信兩地合作將有協同效益。消息人士又提到，當局積極推進發行更多綠色

債券，包括零售業綠債。早前立法會已批准增加綠債發行額度，由１０００億元提升至２０００

億元，料未來５年將有１７００億元的綠債發行。



＊金管局就家族辨公室涵蓋範圍與業界溝通＊



對於考慮稅務寬減以吸引家族辨公室落戶香港，消息人士指，相關方案仍在研究階段，稅務

局和金管局皆就有關議題也有參與其中。稅務局方面會較為緊張稅務寬減後，會否成為逃稅的缺

口；而金管局亦正就家族辨公室涵蓋的範圍與業界溝通。預料具體研究進展將在下一次的財政預

算案中公布。（ａｃ）

