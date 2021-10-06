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06/10/2021 14:40

【施政迴響】羅兵咸：北部都會區將成為香港發展創科產業核心區域

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，當中提及
《北部都會區發展策略》，羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人王君弼表示，北部都會區具
有巨大的潛力，為超過２５０萬的居民提供「宜居宜業宜遊」的新視角。北部都會區應旨在發展
成一個以市民為本的智慧區域，利用可持續發展及與深圳的聯繫作為設計和營運的核心，為香港
帶來高質素的經濟增長以及協助實現香港於２０５０年前達到碳中和的目標。

＊北部都會區料為香港經濟創造每年最多７５００億生產總值＊

　　羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人陳國輝表示，北部都會區位處香港的策略性邊境位
置，鄰近港深口岸經濟帶，將成為香港發展創科產業的核心區域，應以生物科技、金融科技及再
工業化為主軸配合新田科技城和前海的港深合作發展，估計將為香港經濟合共創造約每年
７０００至７５００億元的總生產總值。
　　羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人布樂家（Ｓｉｍｏｎ　Ｂｏｏｋｅｒ）則表示，使
用混合模式的金融解決方案為北部都會區的關鍵推動因素。政府與私營機構的緊密合作能分擔發
展資金需求，並加快重點基建及可負擔房屋的發展進度。他指，通過開拓環境、社會和企業管治
（ＥＳＧ）投資、綠色金融及創新的共融社區基金，政府可創造出大灣區中獨一無二的基建交付
模式。

＊北部都會區料提供最多１８﹒６萬伙＊

　　《施政報告》中提及，目前在北部都會區內的多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可提供
約３５萬個住宅單位；北部都會區可額外開拓約６００公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供
的住宅單位為約１６﹒５萬至１８﹒６萬個。
　　連同元朗區和北區現有的３９萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目
將達９０﹒５萬至９２﹒６萬個，一共可容納約２５０萬人居住；而都會區內的職位數目亦將由
現在的１１﹒６萬個，大幅增加至約６５萬個，包括１５萬個為創科產業的相關職位。（ｂｉ）

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