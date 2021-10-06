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06/10/2021 16:16

【施政迴響】民建聯歡迎今次施政報告，認為需適度擴大問責制

　　《經濟通通訊社６日專訊》民建聯主席李慧琼歡迎今次《施政報告》，政府雖然提出改組部
分政策局，但仍會繼續爭取設立「發展及改革政策組」，加強與國家資源對接。她又認為要適度
擴大問責制，以監督官員表現。

＊促增過渡性房屋至不少於４萬伙＊

　　李慧琼表示，政府提出未來１０年興建３３萬個公營房屋單位，但未有明確提到何時實現３
年上樓目標。她又說，支持政府增加過渡性房屋至２萬個，但仍未能滿足市民需求，建議政府推
動各界協助，例如由發展商捐出土地等，增加過渡性房屋至不少於４萬個。

＊冀盡快落實通關細節＊

　　她提到，特首未有交代何時通關，與市民期望有落差，希望爭取年底前恢復有序通關，又說
合併普通及高額長生津對長者是喜訊，應該盡快落實細節。
　　民建聯又歡迎政府提出「北部都會區」，並提出具體方向釋放香港土地，期望政府在發展祖
堂地、綠化地帶等會有具體措施，建議政府設立專責組或辦事處，處理新界北的行政推動工作，
當中包括環保署等政府部門代表，可以直接拍板，提高效率，同時亦希望政府加快流程，讓「北
部都會區」在１５年後能夠成熟運作。（ｃｗ）

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