【施政報告】施政報告懶人包，新界北規劃＋政策局重組一文看清　



《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥發表任內最後一份《施政報告》，提出透過多

管齊下措施增加土地供應，又公布新界北區整全規劃方案，計劃興建連接洪水橋至深圳前海港深

西部等鐵路，締造「雙城三圈」格局，同時政策局亦會「洗牌」，擬增設文化體育局，又會將運

輸及房屋局一拆為二，並將落實《基本法》第２３條的本地立法工作。（ｃｌ）



增加土地及房屋供應：



＊為適時提供未來十年３３萬個公營房屋單位，在可行範圍盡量提前落成後五年期（２０２７－

２８至２０３１－３２年度）的項目。

＊推進多個新界新發展區項目以及東涌東填海工程，其中，北部都會區包括元朗區和北區兩個地

方行政區，佔地面積約３００平方公里。北部都會區可額外開拓約６００公頃用地作住宅和產

業用途，估計可提供的住宅單位約１６﹒５萬至１８﹒６萬伙

＊額外增加５０００個過渡性房屋單位，令整體供應在未來幾年可增至２萬個，並將相關資助計

劃的資助額增至１１６億元

＊邀請房委會研究重建樓齡約６０年的西環邨和馬頭圍邨，以及在市建局配合下，推動平民屋宇

公司的大坑西邨重建計劃

＊積極推進交椅洲人工島填海工程，加快龍鼓灘及馬料水近岸填海計劃

＊搬遷政府設施往岩洞，預計由２０２７年起陸續騰出超過４０公頃土地作房屋和其他民生用途

＊嚴審城市規劃、環境影響評估及其他法定要求，進一步精簡發展流程

＊研究降低強拍門檻，以加快舊樓重建

＊考慮修訂《新界條例》，釋放新界祖堂地

＊進一步檢視「綠化地帶」，集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地

＊把適用於重建工廈補價評估模式，擴展至新發展局的換地方案



－金融：



＊支持改善上市機制，在港設立特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）上市穖制，擴展離人民幣業務

＊研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價

＊支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，評估將香港發展成為區域

碳交易中心的可行性

＊與內地積極研究建立一個一站式沙盒聯網

＊金管局正構建「商業數據通」，利便中小企向銀行融資



－經濟動力：



＊研究加快落馬洲河套地區港深創科園建造工程，考慮興建東鐵線科學園╱白石角車站，邀請科

技園公司構思第二個先進製造業中心

＊通過提供更多土地和基建，推動研發、投資科技；進行再工業化及支援大學科研，建立完整創

科生態圈

＊政府將引入稅務優惠，提升國際航運中心地位，研發展「智慧港口」

＊推展「機場城市」發展，在航空上加強與珠海合作

＊深化與大灣區城市合作，建立大灣區旅遊品牌

＊吸引知名爭議解決機構在香港法律樞紐落戶

＊未來幾年平均每年投資１０００億元於基礎設施建設





＊增設文化體育局，將運輸及房屋局一拆為二

＊擴大創新及科技局為創新科技及工業局；及重組民政事務局為青年及地區事務局

＊未來數月將檢視公務員高層職位選拔聘任機制，確保「能者居之」



－完善「一國兩制」：



＊落實《基本法》第２３條的本地立法工作，以維護國家安全

＊打擊假新聞、保障網絡安全

＊加強反恐準備和應對能力

＊加強學校、社會和公務員的《憲法》、《基本法》和《香港國安法》公眾教育

＊推展宣誓安排至更多公職人員

＊嚴格依照經完善的選舉制度，在公平、公開和誠實的情況下進行第七屆立法會選舉和第六屆行

政長官選舉



－民生：



＊明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採取較寬鬆資產上限

＊加強強積金的退休保障功能，落實取消強積金「對沖」

＊研究加強推展體育事業，向更專業及產業化發展

＊向以職津為較低收入的在職住戶，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援

＊多管齊下增加院舍服務供應



－教育培育人才：



＊將優秀人才入境計劃的年度配額倍增至４０００個

＊在香港人才清單新增專業，並擴闊原有專業的領域，以吸納高質素人才

＊把研究配對補助金計劃延長兩年，以支持高等教育界的研究工作

＊邀請青年發展委員會研究推出新資助計劃，以培育青年的正向思維

