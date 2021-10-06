【施政迴響】中原陳永傑：新界成供應重鎮，市區樓價短期看高一線

《經濟通通訊社６日專訊》特首林鄭月娥今日發表任內最後一份施政報告，著重長遠房屋供

應，如規劃新界北都會區，約可提供９２﹒６萬個住宅單位，並爭取未來１０年約１７０公頃土

地興建１０萬個私人住宅單位，但中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，新一份施政

報告未能解決短期房屋的殷切需求，可謂「遠水不能救近火」，對樓價影響不大。



＊維持全年樓價升１５％預測＊



陳永傑指，今日公布的施政報告最矚目可算是新界北都會區，如此大型基建相信需時２０至

３０年規劃與興建，因此對樓市短期影響不大。施政報告內容著重於公營房屋供應較多，對私樓

供應著墨不多，加上基建及未來長遠供應主要集中於新界區，市區覓地困難，供應依然短缺，陳

永傑對市區短期樓價看高一線，但長遠而言，新界於各項大型基建的支持下，新界區樓價相對穩

健。陳永傑維持今年全年樓價升１５％的預測。



＊白石角新鐵路料樓價升幅優於大市＊



對於報告建議在白石角新增東鐵站，陳永傑指，白石角內共８個住宅項目共提供逾８０００

個住宅單位，以及科學園逾１５０００工作人口，單靠現時巴士及小巴線，早以不勝負荷。新增

白石角站，對區內居民可算是一大喜訊，估計於鐵路加持下，其樓價升幅可望優於大市５％。現

時白石角區內二手入場費由開放式５３０餘萬元起，平均實用呎價由１２２００元起。



＊洪水橋跨境鐵路帶動區內租賃及投資市場＊



洪水橋亦將興建跨境鐵路連接前海。陳永傑指，洪水橋一向缺乏鐵路網絡，導致樓價低水，

預測洪水橋區內樓價升幅亦可望優於大市５％。現時洪水橋區內分層單位二手入場費由３９０餘

萬元起，洋房入場費由１７００萬元起，平均實用呎價由９５００元起。（ｃｌ）

