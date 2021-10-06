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即市新聞

06/10/2021 17:30

【夜期時段】即月期指最新報２３８７２點，跌８５點，低水９４點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８８３點，跌７４點，低水８３
點，最新報２３８７２點，跌８５點，低水９４點，合約成交３５１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８３９０點，跌２８點，低水２３點，最新報８３８４點，
跌３４點，低水２９點，合約成交２７５張。

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