【施政報告】林鄭：本屆政府完成２３條立法不實際，做好宣傳工作

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥表示，《基本法》２３條本地立法是憲制責任
，但立法不是簡單的事，因為涉及大量工作，本屆政府完成立法似乎不太實際，時間表必定在下
屆政府完成，但取決於公衆諮詢及草擬工作的速度。
林鄭又強調，２３條立法要做好宣傳工作，防止出現修例風波被騎劫、或被抹黑。（ｈｙ）
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