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06/10/2021 16:19

【施政迴響】莊太量：發展新界北可解決房屋問題，降強拍門檻可行

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》。中文大學劉
佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量對《經濟通通訊社》表示，是次《施政報告》並沒有
大的房屋政策，主要是將房屋搬至新界北，並與前海連接。他認為，《施政報告》透過將經濟重
心向北移，增加新界北的就業職位，加大新界西北的房屋需求，有助舒緩香港一直以來只有單一
商業中心的弊病，而發展新界北亦可解決本港房屋問題。

＊應發展郊野公園令政府可主動拿地＊

　　《施政報告》中提及會研究降低強拍門檻，以加快舊樓重建，及考慮修訂《新界條例》，釋
放新界祖堂地。莊太量認為，方法是可行的，但較為被動，因為即使政府修訂相關條例，亦不代
表持有人願意出售土地。他指出，最直接的方法是容許發展郊野公園，這方法下政府才能主動拿
地。

＊發展新界北或令樓價負擔降低＊

　　他指出，房屋供應本身不是一個特別大的問題，因為本港實際上是有供應，但樓價太高以致
市民未有能力購買。他認為市民期望政府可解決房價問題，但過去政府即使用辣招亦未能解決問
題，而目前政策希望吸引更多人搬到新界，或可令樓價負擔降低。他又認為，政府難以控制樓價
升幅，因為樓價一旦被政府干預，或會導致經濟下滑，因此，政府只可增加公營房屋及減少私人
樓宇的供應。（ｓｌ）

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