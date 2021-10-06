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即市新聞

06/10/2021 16:20

【施政迴響】畢馬威：港若與前海各地協調發展，可提高國際競爭力

　　《經濟通通訊社６日專訊》就今早發表的２０２１年《施政報告》，畢馬威中國香港區資本
市場諮詢組合夥人梁思傑同意中港發展息息相關，而隨着內地更多優惠政策出台，香港需要在政
策及制度上創新。他指出，《十四五規劃綱要》規劃大力支援香港成為國際創新科技中心，與此
同時，《前海方案》擴大了對港澳服務領域開放，並在金融及科技創新等方面促進共融。
　　梁思傑認為，香港若能與前海地區各地協調發展，完善整個創科的產業鏈，將可提高香港在
國際的競爭力，例如是加強在推動現代服務業與製造業融合發展、科技發展體制機制創新等方面
的能力。他解釋，前海擴區後將匯聚海港、空港、國際會展中心等，產業類型和基礎更趨多元，
可為香港優勢產業帶來更大拓展空間，區域內各地可進一步加強規劃與規則銜接，實現互補。例
如，香港地區在科研、吸引國內外人才和知識產權保護等方面有豐富經驗，而深圳、東莞是先進
製造技術的基地，可透過研究推動商品生產。

＊加強兩地交流與合作將有力推動中國會計行業整體國際化＊

　　他續指，香港擁有國際經驗豐富的優秀會計師人才，熟悉國際的會計及財務準則、掌握兩文
三語，可以為內地企業客戶提供專業的諮詢服務，因此會計界專業人士在推動粵港澳大灣區建設
中扮演著重要角色，若能加強港澳和內地會計人才的交流與合作，將有力推動中國會計行業整體
國際化。未來，三地可以更好的利用對國際會計準則的了解，幫助中國的會計制度和國際接軌。
　　梁思傑稱，香港經濟以服務業為主導，會計在其中起了非常關鍵的作用，當赴港集資的內地
企業愈來愈多，香港會計師將有更多機會到內地發展。香港金融體系管理制度穩定，憑藉這後優
勢可積極配合大灣區企業的融資及業務發展需要，充分發揮通往內地和國際市場的雙向門戶角色
。（ｃｗ）

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