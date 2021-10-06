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06/10/2021 17:40

【施政迴響】安永料北部都會區中長期才會為港府帶來賣地收入

　　《經濟通通訊社６日專訊》安永香港及澳門區主管合夥人陳瑞娟表示，就行政長官林鄭月娥
今早《施政報告》公布「雙城三圈」概念，認為該概念可加深兩地合作及融合，港深兩個地方都
會從中受惠，但認為香港會受惠更多，因為一直以來香港的最大問題在於土地供應，而該概念可
令地區更大及更多元化，有利香港發展。

＊北部都會區料中長期才為港府帶來賣地收入＊

　　至於推行「雙城三圈」概念及建設「北部都會區」需大量投入基建，陳瑞娟認為，未來１－
２年港府的財政赤字將高企，但不認為基建投入會加大赤字金額，強調基建投入並不是開支，而
是投資，在投入後可刺激經濟，例如「明日大嶼」願景所得的土地可增加港府的賣地收入；至於
「北部都會區」則需時規劃及建設，相信需要在中長期才會為港府帶來收入。
　　陳瑞娟續指，本港的經濟復甦主要仍然取決於何時通關，以零售業為例，雖然在電子消費券
推出後令８月份的零售額有所上升，但仍未能回到疫情前水平，受疫情影響的行業仍需視乎疫情
情況。至於擴闊稅基方面，陳瑞娟認為，政府現時可研究，但現階段並非合適時間進行。

＊研港股通南向交易以人民幣計價，助人民幣國際化＊

　　至於港股通南向交易擬推人民幣計價，陳瑞娟認為，香港政府一直有考慮相關工作，但實際
做法就需再詳細研究，認為絕對可以幫助人民幣於國際化及流通，相信證監會及港交所
（００３８８）已在研究。（ｃｗ）

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