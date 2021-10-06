【企業盈警】展程控股（０１８５４）料中期將盈轉虧

《經濟通通訊社６日專訊》展程控股（０１８５４）公布，集團預期截至今年９月３０日止
六個月將錄得淨虧損，於截至去年９月３０日止六個月錄得約１６﹒１萬元之純利。
盈轉虧乃主要由於去年同期取得「保就業」計劃下約２００萬元非經常性的部分政府補助，
惟本期間並無此收益；及本期間就有關全面收購產生約９０萬元之法律及專業費用以致行政費用
有所增加。（ｃｗ）
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