《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述知情人士透露，在美上市的中國視頻網站平台愛奇藝
已經選定銀行安排香港第二上市事宜，正在與包括美國銀行、中信里昂證券和高盛集團在內的顧
問合作，安排上市事宜，最快或年底上市。
愛奇藝是百度（０９８８８）旗下的公司，知情人士指，該公司可能募集至少５億美元（約
３９億港元）。知情人士表示，磋商仍在進行，愛奇藝也有可能決定推遲或取消上市計劃，其他
銀行也可能會參與進來。（ｃｗ）
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06/10/2021 18:21
《新股上市》傳愛奇藝最快年底在香港第二上市，籌至少３９億元
《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述知情人士透露，在美上市的中國視頻網站平台愛奇藝
已經選定銀行安排香港第二上市事宜，正在與包括美國銀行、中信里昂證券和高盛集團在內的顧
問合作，安排上市事宜，最快或年底上市。
愛奇藝是百度（０９８８８）旗下的公司，知情人士指，該公司可能募集至少５億美元（約
３９億港元）。知情人士表示，磋商仍在進行，愛奇藝也有可能決定推遲或取消上市計劃，其他
銀行也可能會參與進來。（ｃｗ）
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