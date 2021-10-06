《新股上市》傳愛奇藝最快年底在香港第二上市，籌至少３９億元

《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述知情人士透露，在美上市的中國視頻網站平台愛奇藝

已經選定銀行安排香港第二上市事宜，正在與包括美國銀行、中信里昂證券和高盛集團在內的顧

問合作，安排上市事宜，最快或年底上市。

愛奇藝是百度（０９８８８）旗下的公司，知情人士指，該公司可能募集至少５億美元（約

３９億港元）。知情人士表示，磋商仍在進行，愛奇藝也有可能決定推遲或取消上市計劃，其他

銀行也可能會參與進來。（ｃｗ）

