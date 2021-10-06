【施政迴響】金發局歡迎施政報告，有助應對未來的機遇和挑戰

《經濟通通訊社６日專訊》香港金融發展局歡迎行政長官在其任?第五份《施政報告》中所

提出的政策藍圖和建議。作為香港的重要發展策略，金發局相信這些措施將有助本港應對在短、

中及長期可能出現的機遇和挑戰。

金發局主席李律仁表示，作為國際金融中心，香港的關鍵角色在於聯繫國家和世界，而金融

業畢竟仍然是以人為本的業務，因此金融服務機構及專業人士均期盼可以減少跨境往來的限制。

有見及此，行政長官對於提升與內地互通的關注將有助香港加強為全球服務。



＊有助優化香港區內綠色金融中心價值＊



在進一步提升香港與?地及環球金融市場的聯通的基礎上，金發局相信加強與其他大灣區城

市合作探討有關碳市場機遇，以及發展香港成為區域碳排放交易中心等政策，將有助優化香港作

為區內綠色金融中心的價值。

除此之外，金發局贊成施政報告聚焦發展香港在醫療保健及醫療科技等領域的能力。設立「

生命健康創新科研中心」及「大灣區創科快線」等建議能鞏固香港在大灣區及其他領域作為「超

級聯繫人」的角色。透過發揮相關優勢，香港能進一步吸引人才、促進區?合作及藉此抓緊市場

機遇。金發局亦將於未來數月就此制定相關政策建議。



＊支持解決住房短缺問題＊



金發局亦支持政府採取多管齊下的方式來解決嚴重的住房短缺問題。就此而言，金發局行政

總監區景麟認為金融服務業將可發揮重要作用，並表示政府關於推進大型基礎設施項目的建議，

將緩解中、長期住房供應的部分不確定性。政府亦計劃考慮包括發債等不同的融資方案，這將為

提升固定收益市場的服務能力和產品選擇提供一個黃金機會。（ｂｎ）

