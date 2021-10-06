【施政迴響】戴德梁行：修訂新界條例有助強化土地共享計劃

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》。戴德梁行環
球董事、大中華區行政總裁趙錦權指，樂見政府考慮修訂《新界條例》，認為將祖堂地拆牆鬆綁
，對開發新界北區發展起發揮作用。現時發展商在新界農地中，少數遭祖地的隔開，影響發展前
景。他又指出，政府可藉此強化「土地共享計劃」，進一步提供誘因，協助加設道路、排污系統
等大型基建設施，以增加公私營房屋供應。
＊建議政府簡化地價標準化申請流程＊
對於政府落實延伸補地價標準化至新界土地，趙錦權認為政府主動提供誘因吸引發展商參與
土地共享計劃，建議政府在鼓勵發展商參與土地共享計劃前，應重新進行全盤規劃，並提高發展
地積比及增加基建設施，最重要是簡化有關申請流程，讓新界偏遠土地資源能得到更有效運用。
趙錦權續指，本港私人房屋供應仍然相對不足，令住宅市場存在潛在隱憂，長遠將導致樓價
高企。期望政府能夠考慮把公務員合作社的土地申請流程加快，讓更多土地可以重建。此外，亦
建議政府考慮將九龍灣七成未規劃的商業用地改劃作住宅用途，及後於「明大山嶼」和新界北再
覓商業用地，以更有效運用土地及增加住宅單位供應。
＊建議降低樓齡４０年或以上的單幢或小型舊樓的強拍門檻至七成＊
對於政府提出研究降低《土地條例》下的強拍門檻，以加快舊樓重建。趙錦權建議降低樓齡
達４０年或以上的單幢或小型舊樓的強制拍賣門檻至七成，將加快收購與重建步伐，又認為這樣
可以加快市區重建速度，藉以增加整體房屋供應，有助市區發展。
大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻指，政府是次公佈的《北部都會區發
展策略》，將北區過往較零散的發展，整合為一個長期、整體的發展規劃，並融合居住、產業及
就業元素。他建議政府將日後９０多萬的總住宅單位數目，撥出部份作為「人才公寓」之用，並
向產業人才提供租金或購買折扣，吸引各產業專才，相信有助拉動相關產業，令北部都會有更長
遠、健全及持續發展。
＊政府可考慮增加經濟誘因令業主為物業安裝節能裝置＊
對於《施政報告》提出的「淨零發電」策略是減少能源需求。戴德梁行高級董事、大中華區
估價及顧問服務部諮詢服務主管、可持續發展服務平台聯席主管黃衍維認為，除了加強推廣並鼓
勵業主參予「綠建環評」外，政府可考慮增加經濟誘因，例如稅務減免及電費優惠等，使更多業
主為物業安裝節能裝置或提供可再生能源的電力系統，減低他們因轉用更多清潔能源發電的財政
負擔。（ｓｌ）
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