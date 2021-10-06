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06/10/2021 17:50

【施政迴響】中銀香港：施政報告助香港提升國際金融中心地位

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》。中銀香港
（０２３８８）副董事長兼總裁孫煜認為，雖然目前全球經濟受疫情影響仍在恢復當中，香港經
濟結構有待優化，但金融業極具優勢，國家實施「十四五」規劃和不斷深化金融改革開放，是香
港經濟、尤其是金融業發展的最大機遇所在；「十四五」規劃明確支持香港推進與內地金融市場
互聯互通、發展離岸人民幣業務、強化國際資產管理中心及風險管理中心功能、打造大灣區綠色
金融中心，以及推動金融服務等向高端高增值方向發展，是拓展香港金融市場功能、擴大金融影
響力的主要抓手，為香港鞏固及提升國際金融中心提供了重要條件。

＊允「港股通」南向交易以人幣計價，助提升港離岸人民幣樞紐地位＊

　　孫煜進一步指，不斷發展壯大的人民幣市場是發展香港全球金融中心的關鍵一環，因為人民
幣走出去是大勢所趨，香港將可在其中發揮重要的作用，並由此帶來更多共同利益。施政報告提
出擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人
民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施等，有助於進一步擴大
人民幣在香港及海外市場的使用，提升離岸人民幣市場的廣度和深度，這將進一步鞏固和提升香
港離岸人民幣樞紐地位。
　　孫煜最後指，香港金融業的發展，離不開與粵港澳大灣區的深度融合。未來兩地應在創新金
融、民生金融、絲路金融、綠色金融以及加強互聯互通等方面發力，同時緊緊抓住前海和橫琴兩
大合作區開放發展帶來的新機會，在金融制度銜接和規則對接方面率先取得突破，共同把大灣區
發展成為具全球影響力的國際金融樞紐。（ｓｌ）

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