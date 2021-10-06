【施政迴響】市建局將制訂荃灣及深水埗市區更新計劃

《經濟通通訊社６日專訊》特首林鄭月娥今日發表新一份施政報告，市建局主席周松崗表示

，支持政府推出加強市區更新工作成效的多項新措施，並歡迎相關政策局接納市建局油旺研究提

出的市區更新大綱發展概念藍圖及新的規劃工具，包括轉移地積比、街道整合發展等。市建局亦

樂意接受施政報告內提出的新任務，在荃灣及深水埗兩個舊區開展地區研究。市建局管理層將就

有關兩個地區的規劃研究，向董事會提交建議，經審視和批准後展開。



＊大坑西邨重建藍圖月內交城規會審批＊



至於討論多年的大坑西邨重建計劃，欣悉行政會議批准由平民屋宇公司與市建局合作落實項目

。在雙方簽訂的合作框架下，平民屋宇會制定租戶的搬遷及安置方案，以盡力照顧租戶的不同需

要，並提供回遷方案；市建局則就項目進行規劃、設計及重建。有關的發展藍圖已經完成，市建

局將於本月內提交予城規會審批。重建後的大坑西邨項目可提供超過３３００個單位，其中約２

０００個單位由市建局以首置方式發售。



＊為舊區制訂更具效益更新計劃＊



市建局將在荃灣及深水埗兩個舊區開展地區研究，以審視地區內的土地用途、道路規劃、休

憩空間及社區設施等情況，提出規劃及重整藍圖，制訂市區更新計劃。現時荃灣舊區一般的可用

地積比偏低，樓宇普遍出現老化及失修狀況，市建局將檢視具重整及重新規劃潛力的區內土地，

運用油旺研究建議的新規劃工具，為該舊區制訂更具效益的市區更新計劃，並同時發掘中心周邊

範圍的機遇。

至於深水埗舊區，市建局將以多年來在區內進行市區更新的經驗，加上最近開展兼善里╱福

華街項目，及昌華街╱長沙灣道發展計劃，除以「一地多用」模式，提升舊區土地發展潛力，增

加重建後不同用途的樓面面積外，並以新規劃工具促進市區更新，改善地區整體環境。（ｃｌ）

