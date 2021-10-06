《小傳日記》林鄭ｐｌａｎ咗收地又填海，磚頭佬表現反覆

《小傳日記》香江特首林鄭月娥今日發表嘅《施政報告》，不出所料花咗好多篇幅講土地政

策。除咗有之前傳出嘅研究降低強拍門檻、修訂《新界條例》放寬出售祖堂地限制外，仲會推進

多個新界新發展區項目同東涌東填海工程，預計政府未來幾年收回嘅土地高達７００公頃；利用

「土地共享先導計劃」，釋放新界私人土地的發展潛力，提供公營房屋為主。

喺談及近岸填海方面，發展局會審視涉及約２２０公頃嘅龍鼓灘填海同約２２０公頃嘅屯門

西地區規劃，目標係喺出年上半年爭取立法會撥款啟動這項開拓土地規劃同工程研究。

林鄭月娥都未知可唔可以連任，施政報告就講到１０年咁遠。而且佢係冇放棄過明日大嶼，

話要喺下一屆特區政府中設立副司長，領導明日大嶼同北部都會區計劃。

如果香江土地發展真係跟足呢份報告，磚頭佬北望就會係政策所趨，再加埋填海，唔知有冇

肥豬肉分呢？話說成份報告對恒地（０００１２）嚟可以話係憂喜參半，唔知政府會點收地法，

收咗啲靚地走就慘啦。

今日啲磚頭佬表現幾反覆㗎，恒地、信置（０００８３）同長實（０１１１３）都冇咗一格

，分別報３０﹒５銀、１０﹒４２銀同４４﹒９５銀。新地（０００１６）同新世界

（０００１７）踼高近２巴仙，報９９﹒６銀同３３﹒６銀。



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