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即市新聞

06/10/2021 17:00

《鍾之日記》北部都會新希望，本土房企在觀望

　　《鍾之日記》１０月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。

　　隔晚美股三大指數反彈，但亞洲時段美股期貨下滑，拖累港股高開低走，恒指一年來首次收
市低於二萬四關。恒指高開１５５點報２４２５９，但已是今早高位所在，之後迅速升勢不保，
一度倒跌２９１點，低見２３８１２。特首林鄭月娥１１時宣讀《施政報告》，大市跌幅削半。
午後跌幅進一步收窄，恒指更一度倒升約１２點報２４１１６。不過美國十年期債息曾創逾三個
半月高位，尾市港股跌幅再度擴大，最終收報２３９６６，跌１３７點或跌０﹒５７％，創一年
收市新低。主板成交略增至１０３９﹒６９億元。

＊建設北部都會區，本地地產股個別走＊

　　林鄭月娥發表任期內最後一份《施政報告》，揭盅「北部都會區」發展策略，未來香港「南
金融，北創科」發展格局呼之欲出。
　　《施政報告》推出一系列房屋及土地政策，最吸睛的是：包括目前在北部都會區內的多個已
規劃或規劃中的發展項目，預計可提供約３５萬個住宅單位；同時可額外開拓約６００公頃用地
作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約１６﹒５萬至１８﹒６萬個。連同元朗區和北區
現有的３９萬個住宅單位，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達９０﹒５萬至
９２﹒６萬個，一共可容納約２５０萬人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的１１﹒６萬
個，大幅增加至約６５萬個，包括１５萬個為創科產業的相關職位。
　　施政報告宣讀之後，本地地產股個別走，新地（０００１６）升１﹒６％，新世界
（０００１７）升１﹒８％，嘉里建設（００６８３）亦升２﹒６％，七連升；希慎
（０００１４）升０﹒２％。
　　不過發展商中持有最多農地的恒地（０００１２）跌０﹒２％，長實（０１１１３）軟０﹒
１％，鷹君（０００４１）、港鐵（０００６６）齊跌０﹒５％。

＊能源危機難解，三桶油高漲＊

　　ＯＰＥＣ＋維持恢復日增產４０萬桶計劃不變，據報和產油國擔心新一波疫情打擊需求有關
，油價持續向上。布蘭特期油抽高１﹒６％或１﹒３０元（美元﹒下同），報每桶８２﹒５６元
，盤中高見８３﹒１３元３年高位；紐約期油飆高１﹒７％或１﹒３１元，報每桶７８﹒９３元
，盤中高見７９﹒４８元近７年高位。油價本年內已飆升逾５０％，外界擔憂油價升幅將進一步
推高通脹。
　　而雪上加霜的是北半球冬季將至，歐洲預期出現寒冬，全球天然氣價格刷新歷史新高，支撐
油價繼續走高，市場預計布油將在８０元及紐油於７０元徘徊。俄羅斯和歐盟之間的關係成為解
決歐洲能源難關的重點，俄羅斯向歐洲施壓，意圖落實北溪２號工程，但工程落成的同時會讓烏
克蘭及波蘭失去過境費的可觀收入，美國一直反對有關工程，並制裁了參加北溪２號工程的公司

　　「三桶油」走高，中石油（００８５７）升４﹒３％，中石化（００３８６）升
３﹒１％，中海油（００８８３）揚２﹒３％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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