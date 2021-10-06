【新冠肺炎】全國昨增２６宗確診，哈爾濱，新疆各增１宗本土

《經濟通通訊社６日專訊》國家衛健委公布，昨日（５日）全國報告新增確診２６宗新型冠

狀病毒肺炎病例，黑龍江哈爾濱及新疆伊犁哈薩克自治州各增１宗本土確診。此外，新增無症狀

感染１２宗。昨日無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院４４宗。

截至１０月５日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６３１０宗。累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例８３８宗；累計治癒出院病例９０８３６宗。目前尚在醫學觀察

３５２名無症狀感染者，其中１４人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例９１９０宗，累計治癒出院病例８６６３宗。現有確診病例５２７宗

，無疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８５７４宗。其中，香港１２３７宗（１１９３１人出

院，２１３人死）；澳門７５宗（６４人出院）；台灣１６２６２宗（１３７４２人出院，

８４４死）。



＊黑龍江新增本土病例為此前確診的密切接觸者＊



黑龍江衛健委公布，黑龍江省昨日新增１宗本土確診病例（哈爾濱市巴彥縣）。該新增本土

確診病例為此前確診病例的密切接觸者。９月２１日起因小區封閉居家未外出（與９月２９日、

１０月２日已確診２病例共同居住），９月２４日起居家隔離，９月２７日起集中隔離。９月

２２日－１０月３日期間，連續１２次核酸檢測結果均呈陰性。１０月５日，新冠病毒核酸檢測

結果呈陽性，送定點醫院隔離診治，專家組診斷為新冠肺炎確診病例（普通型）。

另外，新疆維吾爾自治區衛生健康委最新通報，１０月５日０時至２４時，新疆維吾爾自治

區（含新疆生產建設兵團）新增１宗確診病例，為伊犁州霍爾果斯市報告；無新增無症狀感染者

。（ｃａ）

