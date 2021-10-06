【大國博弈】拜登稱與習近平交談過台灣問題

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統拜登周二在白宮對記者表示，曾與中國國家主席習近平

交談過台灣問題，他們同意遵守相關的台灣協議。拜登說：「我們清楚表明，除了遵守協議之外

，我認為他不應該做其他的事情」。

不過，白宮其後澄清，拜登上述談話是指雙方過去的一次溝通，並非是有新的拜習通話。習

近平與拜登最近一次通電話是在上月１０日。（ｊｔ）

