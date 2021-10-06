【大國博弈】歐洲理事會主席：歐盟領導人應對中國崛起需集體智慧

《經濟通通訊社６日專訊》歐洲理事會主席米歇爾（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｍｉｃｈｅｌ）周二

（５日）在斯洛文尼亞主持一次峰會時表示，歐盟領導人在考慮應對中國崛起、阿富汗危機和歐

洲內部問題的策略時，需要展示「集體智慧」。她參加峰會晚宴時稱，「我們的團結是非常強大

的資產，多邊方式是歐盟的ＤＮＡ。」

米歇爾還提及美國、澳洲和英國之前組成的ＡＵＫＵＳ聯盟，此舉引發了美國與法國的危機

，以及與中國的關係。法國總統馬克龍（Ｅｍｍａｎｕｅｌ Ｍａｃｒｏｎ）仍對澳洲撕毀購買

法國潛艇的大型合同耿耿於懷，他將試圖說服他的歐洲夥伴重新聲援巴黎，將歐盟從美國盟友那

裡自由解放出來。惟據報道，在歐盟內部，北歐和波羅的海國家敦促謹慎行事，稱堅持維護跨大

西洋關係。

美國國家安全顧問沙利文本周亦前往瑞士蘇黎世、比利時布魯塞爾與法國巴黎訪問。除與中

共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪在瑞士會晤外，沙利文還將和北大西洋公約組織

（ＮＡＴＯ）盟邦國安顧問、歐洲聯盟執行委員會（Ｅｕｒｏｐｅａｎ

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）與歐洲理事會（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｃｏｕｎｃｉｌ）官員會晤。沙利

文將重申跨大西洋聯盟的重要性。（ｗｌ）

