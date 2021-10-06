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即市新聞

06/10/2021 14:28

【債務風險】今年房企累計違約額逾４６７億人幣，遠超上年同期

　　《經濟通通訊社６日專訊》克而瑞研究中心今日發布的統計資料顯示，２０２１年以來已有
華夏幸福（滬：６００３４０）、藍光發展（滬：６００４６６）、陽光１００中國
（０２６０８）、泰禾集團（深：０００７３２）、花樣年控股（０１７７７）、新力控股集團
（０２１０３）、中國恒大（０３３３３）等多家開發商出現了流動性緊張的問題。
　　數據顯示，２０２１年違約債券不論從數量還是金額來看，均遠超２０２０年同期水平，截
至９月２７日，２０２１年房企累計違約債券達到３９隻，較２０２０年增長２５隻，累計金額
達到４６７﹒５億元（人民幣．下同），較２０２０年增長１５９％。

＊三季度房企融資同比降３８％，融資額創三年低＊

　　從融資規模來看，２０２１年三季度房企的融資規模創２０１８年以來新低。數據顯示，
２０２１年前９個月１００家典型房企的融資量為１０９１９億元，同比下降２１％。其中，第
三季度的融資額為２８７２億元，同比下降３８％，環比下降２４％，融資額創２０１８年以來
的最低水平。
　　克而瑞預計，２０２１年四季度將維持當前的融資政策，同時在降槓桿主基調不變的情況下
，大部分房企會更加謹慎投資，房企融資量或將持續維持低位。
　　此外，２０２１年四季度房企的整體到期債券為１０８２億元，同比減少７％，環比減少
１９％，雖償債壓力有所緩解，但仍屬於歷史較高位，同時２０２２年上半年房企到期債券
３６７１億元，償債壓力持續。（ｗｌ）

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