【大國博弈】大馬指控中國船隻私闖海域，中國大使遭召見抗議

《經濟通通訊社６日專訊》馬來西亞外交部發表聲明指，日前有中國船隻闖入馬來西亞專屬

經濟海域，當中包括一架調查船，違反地區及國際法，該國政府於周一（４日）召見中國大使表

示抗議。

這是馬來西亞年內第二次召見中國大使，上次發生在今年６月，當時有１６架解放軍軍機出

現在婆羅洲島外上空，大馬指控中方侵擾主權。（ｅｙ）

