  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/10/2021 17:02

【大國博弈】戒備中國核武擴張，據報美國暫停向中廣核運送核原料

　　《經濟通通訊社６日專訊》西方關注中國積極擴張核武庫，據《路透》報道，美國核能管理
委員會９月２７日發布命令，暫停向中國最大的國有核能企業中廣核（０１８１６）及其子公司
或相關單位運輸放射性材料與用於核電站重水反應爐的氚（重氫，ｄｅｕｔｅｒｉｕｍ），而白
宮決議暫停這項核項目是為了「促進美國國家利益安全的必要之舉」，並根據１９５４年《原子
能法》強化美國在共同防衛與安全的承諾。
　　美國前總統特朗普曾於２０１８年下令要求停止向中國出口民用核能技術，以防止被用於軍
事或其他未經授權的目的。至２０１９年８月，中廣核即被美國指稱試圖竊取先進技術與材料，
轉用於中國軍事用途而遭列入黑名單。拜登政府本次政策調整，是進一步收緊了前政府啟動的禁
運措施。
　　外電早前報道，美國五角大廈於去年提交國會的一份報告中估計，中國核彈頭數量在未來
１０年內，將從現在２００多枚的基礎上增加至少一倍。美國戰略司令部司令、海軍上將理查德
（Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｒｉｃｈａｒｄ）今年警告國會議員，中國正在開發新一代核電站，可能會
生產出大量可用於製造核武的鈽。中國回應稱，其核能項目是用於和平目的。
　　中廣核目前在中國與法國電子集團（ＥＤＦ）合營台山核電站，其中１號機組今年７月在運
行過程中出現「少量燃料破損」，經中國和法國雙方技術人員溝通，決定停機檢修。ＥＤＦ與中
廣核亦合作運營中國首個大型核電站「廣東惠州大亞灣核電站」。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞06/10/2021
【施政報告】懶人包：新界北規劃＋政策局重組一文看清　
財經熱話06/10/2021
【施政報告】在港設ＳＰＡＣ上市制度　研「港股通」南向交易以人民幣計價
財經熱話06/10/2021
油組沒如預期擴產油價創新高　天然氣價同飆　三桶油升勢持續
FOCUS06/10/2021
【FOCUS】未來風光一路向北　坐困愁城短期無解
財經熱話06/10/2021
【施政報告】捕捉本地地產股反彈良機　專家首選新地、恒地！
香港要聞06/10/2021
【施政報告】料未來數年收回土地700公頃　釋放新界祖堂地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】線上粉跑 PINK RUN.HK 2021參賽名額

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金