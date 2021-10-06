【大國博弈】戒備中國核武擴張，據報美國暫停向中廣核運送核原料

《經濟通通訊社６日專訊》西方關注中國積極擴張核武庫，據《路透》報道，美國核能管理

委員會９月２７日發布命令，暫停向中國最大的國有核能企業中廣核（０１８１６）及其子公司

或相關單位運輸放射性材料與用於核電站重水反應爐的氚（重氫，ｄｅｕｔｅｒｉｕｍ），而白

宮決議暫停這項核項目是為了「促進美國國家利益安全的必要之舉」，並根據１９５４年《原子

能法》強化美國在共同防衛與安全的承諾。

美國前總統特朗普曾於２０１８年下令要求停止向中國出口民用核能技術，以防止被用於軍

事或其他未經授權的目的。至２０１９年８月，中廣核即被美國指稱試圖竊取先進技術與材料，

轉用於中國軍事用途而遭列入黑名單。拜登政府本次政策調整，是進一步收緊了前政府啟動的禁

運措施。

外電早前報道，美國五角大廈於去年提交國會的一份報告中估計，中國核彈頭數量在未來

１０年內，將從現在２００多枚的基礎上增加至少一倍。美國戰略司令部司令、海軍上將理查德

（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｒｉｃｈａｒｄ）今年警告國會議員，中國正在開發新一代核電站，可能會

生產出大量可用於製造核武的鈽。中國回應稱，其核能項目是用於和平目的。

中廣核目前在中國與法國電子集團（ＥＤＦ）合營台山核電站，其中１號機組今年７月在運

行過程中出現「少量燃料破損」，經中國和法國雙方技術人員溝通，決定停機檢修。ＥＤＦ與中

廣核亦合作運營中國首個大型核電站「廣東惠州大亞灣核電站」。（ｗｌ）

