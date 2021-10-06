【ＦＯＣＵＳ】未來風光一路向北，坐困愁城短期無解

【ＦＯＣＵＳ】香港回到正軌，風光一路向北？特首林鄭月娥周三（６日）發布任內第五份

施政報告，揭盅「北部都會區」發展策略，未來香港「南金融，北創科」發展格局呼之欲出。不

過，作為本屆政府的「收官」之作，就眼下最逼切的與內地通關，以及公屋輪候時間創２２年新

高議題，報告均未見確實解決或改善方案。



＊「南金融，北創科」格局呼之欲出＊



主題為「新局面，新機遇」的２０２１年施政報告，分為七部分：一，前言：新局面；二，

「一國兩制」行穩致遠；三，新氣象 新未來；四， 經濟新動力：融入國家發展大局；五，增

加房屋及土地供應；六，建設宜居城市；七，持續改善民生；八，培育人才及青年發展；九，走

出瘟情；十，結語：團結建未來。

其中最吸睛之一，當屬面積達３００平方公里的「北部都會區」國際創新科技中心概念，連

同擴大「維港都會區」至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海，建議盡量把「無地域限制

、帶動就業機會」的政府設施及寫字樓遷往北部都會區，未來香港「南金融，北創科」發展格局

呼之欲出。

自政府２０１６年底《香港２０３０＋規劃遠景與策略》提出「新界北」概念，香港借重心

北移解決土地、產業等發展瓶頸，從一眾中資、港資地產商去年起爭相在新界北一帶搶住宅地塊

即可見是大勢所趨。而隨著施政報告再次加持，本周末將推售的上水尚宜新盤勢受矚目。



＊具體民生改善無責任制無時間表＊



「北部都會區」構想未來容納２５０萬人居住，預計可提供總住宅單位數目至少９０﹒５萬

個，規模遠超５年前的「新界北」構想雛形。不過，如此媲美「明日大嶼」的中長期願景，卻無

助解決眼下１５萬戶苦苦輪候公屋的市民的水深火熱。

儘管報告提出，已覓得約３５０公頃土地，未來十年興建約３３萬個公屋單位，以及未來數

年提供２萬個過渡房屋單位。但就明言，公屋單位或僅有三分一於首五年落成；而過渡房屋以政

府２０１８年６月宣布此新房策，截至６月僅提供了約１３００個單位的效率看，基層市民會否

因報告感到居住環境改善曙光在前，恐怕不言而喻。

至於大家翹首以盼的跟內地早日通關，報告僅提及爭取盡快與內地相關單位舉行第二

次對接會議。有市場人士甚至預計，距離實現全面免檢通關或至少以半年計。

總而言之，今次施政報告勾勒未來「深圳－香港－廣州」科技集群藍圖值得憧憬，但港府就

短期具體民生改善例行無責任制、時間表。港人坐困愁城，何時是盡頭？

