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06/10/2021 15:07

【ＦＯＣＵＳ】未來風光一路向北，坐困愁城短期無解

　　【ＦＯＣＵＳ】香港回到正軌，風光一路向北？特首林鄭月娥周三（６日）發布任內第五份
施政報告，揭盅「北部都會區」發展策略，未來香港「南金融，北創科」發展格局呼之欲出。不
過，作為本屆政府的「收官」之作，就眼下最逼切的與內地通關，以及公屋輪候時間創２２年新
高議題，報告均未見確實解決或改善方案。

＊「南金融，北創科」格局呼之欲出＊

　　主題為「新局面，新機遇」的２０２１年施政報告，分為七部分：一，前言：新局面；二，
「一國兩制」行穩致遠；三，新氣象　新未來；四，　經濟新動力：融入國家發展大局；五，增
加房屋及土地供應；六，建設宜居城市；七，持續改善民生；八，培育人才及青年發展；九，走
出瘟情；十，結語：團結建未來。
　　其中最吸睛之一，當屬面積達３００平方公里的「北部都會區」國際創新科技中心概念，連
同擴大「維港都會區」至包括「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海，建議盡量把「無地域限制
、帶動就業機會」的政府設施及寫字樓遷往北部都會區，未來香港「南金融，北創科」發展格局
呼之欲出。
　　自政府２０１６年底《香港２０３０＋規劃遠景與策略》提出「新界北」概念，香港借重心
北移解決土地、產業等發展瓶頸，從一眾中資、港資地產商去年起爭相在新界北一帶搶住宅地塊
即可見是大勢所趨。而隨著施政報告再次加持，本周末將推售的上水尚宜新盤勢受矚目。

＊具體民生改善無責任制無時間表＊

　　「北部都會區」構想未來容納２５０萬人居住，預計可提供總住宅單位數目至少９０﹒５萬
個，規模遠超５年前的「新界北」構想雛形。不過，如此媲美「明日大嶼」的中長期願景，卻無
助解決眼下１５萬戶苦苦輪候公屋的市民的水深火熱。
　　儘管報告提出，已覓得約３５０公頃土地，未來十年興建約３３萬個公屋單位，以及未來數
年提供２萬個過渡房屋單位。但就明言，公屋單位或僅有三分一於首五年落成；而過渡房屋以政
府２０１８年６月宣布此新房策，截至６月僅提供了約１３００個單位的效率看，基層市民會否
因報告感到居住環境改善曙光在前，恐怕不言而喻。
　　至於大家翹首以盼的跟內地早日通關，報告僅提及爭取盡快與內地相關單位舉行第二
次對接會議。有市場人士甚至預計，距離實現全面免檢通關或至少以半年計。
　　總而言之，今次施政報告勾勒未來「深圳－香港－廣州」科技集群藍圖值得憧憬，但港府就
短期具體民生改善例行無責任制、時間表。港人坐困愁城，何時是盡頭？

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