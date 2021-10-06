【大國博弈】美國公布新的對華貿易政策，分析：缺乏細節

《經濟通通訊社６日專訊》美國貿易代表戴琪周一（４日）表示，她未來幾天將與中國副總

理劉鶴舉行視訊會議，「坦誠對話」討論中國未能信守美中第一階段貿易協議問題，美國也計劃

恢復對某些中國進口商品免於被美國徵收罰性關稅的限制，以協助美國勞工和企業。

在華盛頓出席戴琪演講的雪城大學貿易經濟學家Ｍａｒｙ Ｌｏｖｅｌｙ指，美方將重新與

中國接觸，是一件好事，但戴琪的整個計劃似乎是「將進行一次對話」，並沒有具體的對華貿易

政策。

戴琪表示，不排除使用新關稅，推動中國履行第一階段協議的承諾。全美零售商聯合會高級

副總裁Ｄａｖｉｄ Ｆｒｅｎｃｈ表示，這份期待已久的報告表明，拜登政府的對華貿易戰略充

其量只是乏善可陳，並將進一步對美國經濟和零售供應鏈造成不必要的損害。

美國企業研究所（ＡＥＩ）中國研究學者史劍道（Ｄｅｒｅｋ Ｓｃｉｓｓｏｒｓ）表示，

戴琪的講話沒有給予新的目標，或者新的工具。他質疑戴琪指美國必須有一個以工人為中心的貿

易政策，不能再容忍中國的行為，但貿易協議其實並沒有起過作用。史劍道早前曾批評拜登政府

在對華問題上軟弱。

美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）最新公布擬重新豁免５４９類中國進口貨品的關稅，並就

此諮詢公眾意見。ＵＳＴＲ擬重新豁免部分貨品關稅，涉及工業用零件、恒溫器、醫療用品、單

車及紡織品等。（ｃａ）

