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06/10/2021 09:34

【解決電荒】英媒：中國開放少量澳洲煤炭卸貨紓電荒

　　《經濟通通訊社６日專訊》在內地煤炭供應緊張、電力不足之際，據英國《金融時報》４日
報道，中國擬鬆綁禁令，允許少量澳洲煤炭進口。
　　報道引述分析師指，中國不顧進口禁令開放澳洲煤炭卸貨，或凸顯中國面臨電力緊張的嚴重
程度。
　　船舶經紀公司Ｂｒａｅｍａｒ　ＡＣＭ　Ｓｈｉｐｂｒｏｋｉｎｇ首席乾貨分析師Ｎｉｃｋ
　Ｒｉｓｔｉｃ表示，在中國港外等候的幾艘澳洲貨船上月終於靠港，而根據觀察，這些船舶的
吃水深度都有改變，暗示船上的煤炭已卸貨，估計應有４５萬公噸。
　　能源研究機構Ｋｐｌｅｒ也說，９月共有５艘在港外等待的澳洲貨船，卸下３８﹒３萬公噸
的燃料用煤。
　　這些被卸下的煤炭，雖可能轉賣至其他國家，但交易人士認為不太可能，因為中國當局暗示
這些煤炭皆可清關。
　　大宗商品價格評估機構Ａｒｇｕｓ　Ｍｅｄｉａ稱，澳洲在２０２０年向中國出口３５００
萬噸動力煤，２０１８年及２０１９年接近５０００萬噸，不過在去年１２月，中國突然停止了
對澳洲煤炭的進口。
　　隨著中國電力短缺問題爆發，煤炭的價格也在不斷飆升。鄭州商品交易所最活躍的煤炭合約
上周四（９月３０日）飆升至每噸１３９３﹒６元人民幣（２１６美元），接近歷史新高紀錄，
過去一個月狂漲近７５％。（ｃａ）

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