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06/10/2021 11:11

【施政報告】林鄭：積極推展２３條本地立法，打擊假新聞

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，政
府積極推展《基本法》第２３條的本地立法工作，保安局局長正參考過往的研究和資料、《香港
國安法》的執行經驗及法庭相關裁決，根據香港實際情況，制訂有效和務實的方案和條文，並擬
備有效的宣傳計劃，不讓反中亂港分子有機可乘，蠱惑人心。

＊保障網絡安全＊

　　政府又會檢視或激活現有法例，確保在全面維護國家安全的任務上，執行部門有法可用、執
法必嚴、違法必究；立法會已完成審議的《２０２１年電影檢查（修訂）條例草案》是其中一個
例子，而其他須正視的議題包括打擊假新聞、保障網絡安全等，政務司司長會統籌有關工作。
　　另外，將加強防範恐怖活動和對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全事宜，積極加
強宣傳、指導、監督和管理的措施。其中，教育局局長已要求學校擬訂並盡快落實維護國家安全
教育的計劃。

＊加強國安教育＊

　　政府並會通過不同活動和模式，加強國安教育，提高香港市民特別是青年人的守法意識和國
安意識。林鄭表示，樂見在保安局局長領導下，六支紀律部隊和兩支輔助部隊都致力加強培育青
少年正向思維和守法意識的工作，其中懲教署會推出「並肩同行」計劃和設立「正向實踐坊」，
協助在囚青少年；及進一步落實《香港國安法》第六條和經修訂的本地法例對公職人員的宣誓要
求，包括剛組成的選舉委員會委員。（ｓｌ）

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