【施政報告】林鄭：建設新界北部區維港都會區，佔地三百平方公里

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，今

日會同步公布《北部都會區發展策略》（《發展策略》），詳細介紹都會區的規劃背景、總體原

則、目標和行動綱領，讓社會各界進行討論，並發表意見。

林鄭月娥指，北部都會區包括元朗區和北區兩個地方行政區，佔地面積約３００平方公里。

都會區不是指一個有法定地位或規範，以行政界線所劃定的區域，而是因地理特徵、經濟功能、

生態環境、交通聯繫及發展政策等因素的相互作用所形成的一個具規模的城市空間。在都會區裡

，土地用途多元，居住和就業人口及企業高度聚集，可帶動鄰近地區經濟發展，豐富民生活動，

擁有標誌性的自然、人文及建築景觀，整體上具備活力、吸引力和輻射能力。



＊連繫大灣區最重要地區＊



她續指，北部都會區包括天水圍、元朗及粉嶺╱上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地

區，並有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱

厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，是香港未來２０年城市建設和人口增長

最活躍的地區。這裡擁有多達七個跨境陸路口岸，是香港境內促進港深融合發展和連繫大灣區最

重要的地區。《發展策略》把擬議的個別發展項目，與毗鄰的鄉郊和保育土地，創新地有機整合

和提升為都會區，以期創造發展容量，滿足經濟和民生需要，並同時優化環境，達致可持續發展

，以迎接深化港深合作帶來的新機遇。（ｓｌ）

