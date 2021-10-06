【施政報告】林鄭：計劃興建連接洪水橋至深圳前海港深西部鐵路

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，林鄭月娥表

示，她在《２０１８年施政報告》中提出「明日大嶼願景」，其中運輸基建先行的概念獲得廣泛

認同。北部都會區的整合和擴容工作，亦會由以鐵路為運輸系統主要骨幹所帶動。

她指出，《發展策略》中提出的五個鐵路項目包括：連接洪水橋及厦村至深圳前海的港深西

部鐵路；把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（

港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸；探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」

口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖及文錦渡及

上水北一帶的發展潛力。

另外，將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇

后山至粉嶺；以及探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。



＊「雙城三圈」的空間格局有利港深政府緊密合作＊



她又指，將形成「雙城三圈」的空間格局，「雙城」是香港和深圳；「三圈」即由西至東分

別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣及印洲塘生態康樂旅遊圈。「雙城三圈」覆蓋

了深港口岸經濟帶和深圳發展最成熟的都市核心區，以及香港境內城市建設資源正在高速匯集並

仍擁有龐大發展潛力的北部都會區。

她指出，「雙城三圈」空間概念的確立，有利港深政府可共同促進兩地在經濟、基建、創科

、民生和生態環境的緊密合作，發揮強強聯手，產生一加一大於二的效益。（ｃｗ）

