  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/10/2021 11:32

【施政報告】林鄭：計劃興建連接洪水橋至深圳前海港深西部鐵路

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，林鄭月娥表
示，她在《２０１８年施政報告》中提出「明日大嶼願景」，其中運輸基建先行的概念獲得廣泛
認同。北部都會區的整合和擴容工作，亦會由以鐵路為運輸系統主要骨幹所帶動。
　　她指出，《發展策略》中提出的五個鐵路項目包括：連接洪水橋及厦村至深圳前海的港深西
部鐵路；把正在規劃的北環線向北伸延，經落馬洲河套地區（河套地區）的港深創新及科技園（
港深創科園）接入深圳的新皇崗口岸；探討將東鐵線伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」
口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站，以釋放羅湖及文錦渡及
上水北一帶的發展潛力。
　　另外，將北環線由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇
后山至粉嶺；以及探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

＊「雙城三圈」的空間格局有利港深政府緊密合作＊

　　她又指，將形成「雙城三圈」的空間格局，「雙城」是香港和深圳；「三圈」即由西至東分
別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣及印洲塘生態康樂旅遊圈。「雙城三圈」覆蓋
了深港口岸經濟帶和深圳發展最成熟的都市核心區，以及香港境內城市建設資源正在高速匯集並
仍擁有龐大發展潛力的北部都會區。
　　她指出，「雙城三圈」空間概念的確立，有利港深政府可共同促進兩地在經濟、基建、創科
、民生和生態環境的緊密合作，發揮強強聯手，產生一加一大於二的效益。（ｃｗ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞06/10/2021
【施政報告】建設新界北部都會區　佔地300平方公里
中國故事06/10/2021
【上海特寫】上海科創中心「十四五」發布　強調金融與科技聯動
財經熱話06/10/2021
施政報告將公布多項增加土地房屋措施　市場觀望地產股偏軟
開市Good Morning06/10/2021
熊麗萍：料施政報告無大驚嚇　本地地產股博反彈揀呢兩隻！
財經熱話05/10/2021
美債息再升納指急挫　監管持續科技股跟跌
中國故事05/10/2021
【電荒解碼】內地限電待救　成因影響逐個數（多圖）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】線上粉跑 PINK RUN.HK 2021參賽名額

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金