【施政報告】林鄭：增加院舍服務供應，建立強制舉報虐兒個案機制

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，由

於人口高齡化，資助院舍服務需求遠超供應，政府必須按照多管齊下的策略增加院舍服務在短、

中、長期的供應，包括增加向私營院舍買位、在合適的賣地項目加入條款要求私人發展商興建指

定福利設施、在政府用地發展福利設施，以及在未來合適的公營房屋項目預留等同約５％總住用

樓面面積的處所作福利用途。

她指出，政府會繼續增加日間護理和居家照顧服務，讓長者和殘疾人士可以居家安老和與家

人同住。為便利長者在內地養老，政府會研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大

灣區內地城市符合資格的安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港一年的申請規定。

她表示，來年的兒童工作有兩個重點。第一，為讓虐兒悲劇不再發生，政府必須立即採取行

動。經早前諮詢持份者後，政府正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關

專業工作者識別虐兒的培訓，目標是盡快將法例提交予新一屆立法會審議。第二，政府會將「到

校學前康復服務」的名額由今年的９０００個，進一步在２０２２╱２３學年增至１００００個

。隨着服務名額逐步增加，「零輪候」的政策目標指日可待。（ｂｎ）

