【施政報告】林鄭：引入非本地培訓醫療人員，成立中醫藥發展基金

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示 政

府已確立中醫藥在本港醫療發展的定位，興建中醫醫院及政府中藥檢測中心、提供政府資助門診

服務及中西醫協作治療住院服務，以及成立「中醫藥發展基金」等。為促進中醫業界長遠發展，

政府會探討賦權中醫師指示病人接受診斷成像檢測（例如Ｘ光）及化驗檢查。（ｈｙ）

