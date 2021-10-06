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06/10/2021 13:06

【施政報告】林鄭：要求教育局研八個教育範疇，提出完善制度建議

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示為提
升教育質素，政府要求教育局須深入研究八個教育範疇，提出完善制度的建議。她樂見教育局正
聯同辦學團體、學校和相關機構落實建議，但與此同時，局方須以學生福祉為依歸，有效監察及
跟進涉及學校管理和老師操守問題，為香港教育正本清源。（ｈｙ）

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