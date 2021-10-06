【施政報告】林鄭：要求教育局研八個教育範疇，提出完善制度建議

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示為提

升教育質素，政府要求教育局須深入研究八個教育範疇，提出完善制度的建議。她樂見教育局正

聯同辦學團體、學校和相關機構落實建議，但與此同時，局方須以學生福祉為依歸，有效監察及

跟進涉及學校管理和老師操守問題，為香港教育正本清源。（ｈｙ）

