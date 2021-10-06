【施政報告】林鄭：相關部委研促進粵港兩地人才流動，年底將商討

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》。她表示，已

向中央提出具體建議。相關部委將積極考慮促進粵港兩地人才流動，特別是便利居港的外籍人士

前往大灣區內地城市進行商務、科研、交流訪問等活動的有關安排，並為此同意於本年底與特區

政府進行工作會商，這將有助提升吸引外商和海外人才落戶香港。（ｓｌ）

