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06/10/2021 13:17

【施政報告】林鄭：注重培育青年正向思維，推到內地發展支援措施

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，林鄭月娥表
示，過去兩年，香港面對嚴峻挑戰，促使政府反思青年工作的定位和重點。一方面，政府應建立
更有效的渠道，聆聽不同背景青年人的心聲，務求更適切地滿足他們對學業、事業、房屋、向上
流動、發展潛能等不同範疇的需求。
　　另一方面，更須注重培育青年正向思維的工作，讓他們建立正面的價值觀，成為有擔當、有
理想，願意為國家、為香港未來奮鬥的新一代。就此，她邀請青年發展委員會研究豐富現有計劃
並推出全新資助措施。今年的《施政報告》諮詢會，她特別安排三場與學生和青年的會面，直接
聆聽他們的心聲，她期盼在《施政報告》公布後有更多交流機會。

＊中央同樣關心香港青年，推支援香港青年到內地發展的措施＊

　　林鄭月娥又指，中央同樣關心香港青年，《十四五規劃綱要》提出須「便利港澳青年到大灣
區內地城市就學就業創業，打造粵港澳青少年交流精品品牌」，近日中央部門和相關市政府亦推
出支援香港青年到內地發展的措施，包括支持她在去年《施政報告》提出的「大灣區青年創業資
助計劃」和「大灣區青年就業計劃」，以及支持深化各項內地實習和交流計劃。
　　林鄭月娥指，為鼓勵青年議政，政府已將「青年委員自薦計劃」轉為恆常項目，定期招募１
８至３５歲青年加入政府諮詢委員會。至今已有約２７０名青年獲委任至諮詢及法定組織擔任約
４４０個職位。諮詢及法定組織青年成員的整體比例亦從２０１７年底的７﹒８％上升至現時１
４﹒８％，逐步邁向本屆政府訂立１５％的目標。（ｃｗ）

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